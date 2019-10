La gestion RH à l’heure de la contractualisation financière

Organisation

Publié le 02/10/2019 • Par Frédéric Ville • dans : France, Toute l'actu RH

Pour remplir les objectifs d’économies de la contractualisation financière, les grosses collectivités adoptent une conduite RH plus participative, pour anticiper sur les emplois, les investissements ou les politiques publiques.

La contractualisation financière limite l’évolution du budget de fonctionnement des collectivités territoriales à moins de 1,2 % en moyenne. Partout, on signale un chantier engagé depuis la baisse des dotations, nécessitant une collaboration entre directions générale et financière d’un côté, et services et directions de l’autre.

Tout part de la commande politique. En région Nouvelle Aquitaine (8 004 équivalents – temps plein, ETP, 6 millions d’hab.), le dialogue de gestion évoque d’abord « les activités et besoins, indépendamment des aspects budgétaires, au moyen d’indicateurs », selon Jean-Michel Mellier, directeur général adjoint (DGA) des finances de la région. Puis, la présidence établit les lettres de cadrage budgétaire avec les objectifs pluriannuels. Viennent ensuite les conférences budgétaires, rencontres entre l’élue aux finances avec chacun des pôles opérationnels et supports, en présence des directeurs « ressources » et « finances », puis avec tous les vice-présidents ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier