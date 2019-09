Le financement des projets de renouvellement urbain

Financement

Publié le 23/09/2019

Les projets de renouvellement urbain associent plusieurs financeurs selon des règles spécifiques, liées aux participations financières de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). La complexité de ces opérations, la précision des règles de financement de l’ANRU et la multiplicité des partenaires justifient de porter une attention particulière à la sincérité de leurs maquettes financières.

Un cadre national

Un projet de renouvellement urbain vise à améliorer la qualité des logements et des équipements publics d’un quartier défavorisé. Environ 1 500 quartiers regroupant cinq millions de personnes sont qualifiés par l’État de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et sont ceux vers lesquels ces projets ont vocation à être réalisés. Le cadre actuel est désormais fixé par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, qui prévoit le lancement du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). L’enjeu est de répondre au mieux aux objectifs fixés par le règlement général de l’ANRU (arrêté du 4 juillet 2018), notamment la reconstitution de l’offre locative sociale en principe hors QPV, la qualité des réhabilitations ...