Logement : êtes-vous favorable à l’encadrement des loyers ?

Baromètre des territoriaux

Publié le 30/09/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : êtes-vous favorable à l’encadrement des loyers ?

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

L’article 140 de la loi « Elan » du 23 novembre 2018 a réintroduit un dispositif d’encadrement des loyers à la relocation, après l’invalidation par les juges à Lille et Paris de celui prévu par la loi « Alur » du 24 mars 2014. Les intercos compétentes en matière d’habitat pourront solliciter la mise en place d’un tel dispositif, à titre expérimental pour une durée de cinq ans. Et notre sondage montre que le dispositif répond à une réelle préoccupation, puisque 86 % des répondants y sont favorables. La ville de Paris, particulièrement concernée, a réintroduit l’encadrement à compter du 1er septembre 2019, et d’autres métropoles, comme Lille, comptent le mettre en place d’ici la fin de l’année. Préalable indispensable, un observatoire des loyers doit avoir été créé.

Références Etude réalisée par Infopro Digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 5 au 19 juillet 2019 (208 répondants).

Cet article est en relation avec les dossiers