Les conseils citoyens à la recherche d’un second souffle ? Nommée le 26 juin dernier, Hélène Geoffroy, élue locale et membre du gouvernement Hollande, a été nommée le 26 juin dernier à la présidence du comité national des conseils citoyens, qui s’est réuni à la mi-septembre pour la première fois sous son mandat.

Son ambition : relancer ces instance de démocratie participative locale réunissant habitants, conseillers municipaux, associations ou encore entreprises.

J’ai fait partie des parlementaires qui ont voté la loi Lamy (François Lamy, ministre de la Ville entre 2012 et 2014, NDLR). Nous étions partis du constat suivant lequel les villes se transforment, mais les habitants vivent ce changement comme se faisant sans eux. En témoignent les taux d’abstention. L’objectif était donc de mettre le citoyen en prise avec les décisions. En janvier dernier, près de cinq ans après, la commission nationale du débat public (CNDP) a remis une enquête au ministère de la Cohésion des territoires avec plusieurs préconisations.

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/639739/helene-geoffroy-veut-donner-un-nouvel-elan-aux-conseils-citoyens/" }, "headline": "Hélène Geoffroy veut donner un nouvel élan aux conseils citoyens", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2019/09/helene-geoffroy-108-bd-310x207.jpg", "datePublished": "2019-09-24T10:00:49+00:00", "dateModified": "2019-09-23T15:15:18+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Louis Gohin" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo-gazette-248x72.png" } }, "description": "La maire de Vaulx-en-Velin, ancienne secrétaire d’État chargée de la ville sous François Hollande, a été nommée cet été à la présidence du comité national de suivi des conseils citoyens. Elle entend « réinsuffler des perspectives et de l’énergie » à ces instances créées en 2014. ", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }