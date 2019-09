Un réseau pour porter le contrôle interne (4/4)

Gestion

Publié le 23/09/2019 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Engagés dans l'expérimentation de la certification des comptes, la Ville de Paris et le conseil régional Pays de la Loire ont déployé en 2018 un réseau de contrôleurs internes pour irriguer l'ensemble de leurs services de la démarche de contrôle interne comptable et financier (CICF).

A Paris, une trentaine de contrôleurs internes, répartis dans la vingtaine de directions opérationnelles que compte la collectivité, travaillent sur le CICF mais également sur des problématiques telles que les risques métiers (risques liés à l’activité de leur direction), les risques de conformité, les risques transverses. « Le contrôleur interne a pour mission de mettre en œuvre la stratégie définie par le comité stratégique et à ce stade, il s’agit de coordonner les travaux de formalisation et de cartographie des processus et des risques associés et d’élaborer des plans d’actions », explique Christian de Vaulchier, coordinateur CICF du réseau des contrôleurs internes.

Un rôle pivot pour déployer le CICF

Au conseil régional Pays de la Loire, ce sont 4 coordinateurs financiers ...