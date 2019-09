Confrontées à la sécheresse et à un climat doux, les forêts communales sont en danger

Climat

Publié le 23/09/2019 • Par Juliette Vilrobe • dans : actus experts technique, Europe

Une « crise sanitaire majeure ». Selon l’ONF et la fédération des communes forestières, les arbres meurent en France, en particulier dans le nord-est, où les communes sont parfois démunies face à ce phénomène lié à la sécheresse.

Des arbres secs, malades, attaqués par des parasites. Les forêts dépérissent dans le nord-est de la France. C’est le constat fait par les maires de communes forestières. En cause, une période de sécheresse de juin à octobre 2018 puis un hiver doux favorable aux insectes et une seconde période de sécheresse cette année.

Au vu de la situation et des inquiétudes des édiles, la fédération nationale des communes forestières (FNCofor) et l’Office national des forêts (ONF) ont élaboré un guide à destination des gestionnaires de forêts publiques, pour appréhender ce phénomène. En 2019, 20% de la récolte en forêt publique pourraient être concernés, selon ce document, principalement dans le Grand-Est et en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi dans les Hauts-de-France, la Normandie, l’Ile-de-France ...

