Les collectivités s’arment contre la corruption

Depuis la loi Sapin 2, les collectivités sont incitées à mettre en place des mesures de prévention de la corruption. L’association Transparency International France a créé un programme d’action à destination des collectivités et constitué un premier groupe de partage d’expériences.

Prise illégale d’intérêts, pantouflage, concussion, favoritisme, corruption passive… le risque de corruption se décline dans une large palette, constituant autant de risques pour les élus et les agents des collectivités – et contre lesquels peu sont formés et informés. Désormais, ils peuvent compter sur l’aide de l’association non gouvernementale (ONG) Transparency International France, qui diffuse depuis plus de vingt ans des informations et des outils de prévention à destination des entreprises. Et qui se tourne désormais vers les collectivités.

Les collectivités doivent faire face à la corruption

Trois facteurs ont poussé l’association ...