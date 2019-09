Concilier démocratie représentative et participative, enfin des pistes ?

Démocratie locale

Publié le 20/09/2019 • Par Clément Le Foll • dans : France

Au cours de son colloque de rentrée sur la concertation citoyenne le 19 septembre, l’Association des Maires d’Ile-de-France a réfléchi à des pistes rapprochant démocratie participative et représentative au niveau local.

“C’est un sujet crucial et sensible, qui intéresse citoyens et collectivités. » André Jaunay, animateur de cette journée de colloque de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), introduit cette table ronde sur la démocratie participative et représentative avec franc-parler. Un débat qui s’inscrit dans une journée sur les nouvelles perspectives pour la démocratie participative à l’échelle locale, à la veille des municipales.

Référendum augmenté et conseils citoyens

Tour à tour, les intervenants prennent le micro pour partager leur expérience. Le référendum “augmenté”, porté par Marie-Catherine Bernard fait particulièrement écho dans l’auditorium. Pour la fondatrice de l’agence de concertation Palabro, le référendum classique serait

