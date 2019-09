Edouard Philippe cajole les territoires ruraux

Rural

Publié le 20/09/2019

A l'occasion de l'association des maires ruraux de France, réuni du 20 au 22 septembre dans le département du Nord, le Premier ministre a annoncé une batterie de mesures destinées à redynamiser les petites communes et à retisser le lien de confiance entre l’Etat et ses territoires.

Comment redonner de la confiance aux élus ruraux ? Et au-delà, comment renouer un dialogue quelque peu distendu entre les maires des petites communes et le pouvoir central ? C’est à cette équation que s’est attelé Edouard Philippe, à l’occasion de sa venue devant l’association des maires ruraux de France, réunis en congrès ce week-end à Eppe-Sauvage, dans le département du Nord. Pour préparer ce discours, le Premier ministre a pu s’appuyer sur un document de référence : l’Agenda rural, rédigé par plusieurs dizaines d’experts et remis le 26 juillet dernier à la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault. Un catalogue de 200 mesures, dont le gouvernement a décidé d’en retenir 173.

Que contient l’agenda rural ?

Une ambition écologique

Sur la base de ce corpus, Edouard Philippe veut bâtir « une politique publique qui permettrait de changer significativement la donne. » Politique qui s’appuiera sur quatre axes majeurs et que le premier ministre a détaillé devant plusieurs centaines de maires. « Nous voulons faire des territoires ruraux des territoires de pointe en matière de transition écologique », a-t-il ...

