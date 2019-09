Baromètre Ville du futur deuxième édition : accédez au questionnaire

Enquête en ligne

Publié le 20/09/2019 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

La Gazette des communes, avec L'Usine Nouvelle, L'Usine Digitale et Le Moniteur vous propose de participer à l’édition 2019 de son enquête sur la ville du futur. Projets de villes intelligentes, objets connectés, partenariats, transparence et citoyenneté… faites part de votre expérience en répondant à notre questionnaire en ligne.

Chiffres-clés Baromètre : Ville du futur Accédez au questionnaire

En reconduisant son étude sur la Ville du futur, vue par les décideurs publics et les acteurs privés de la fabrique de la ville, La Gazette des communes, avec L’Usine Nouvelle, L’Usine Digitale et Le Moniteur, mesureront comment les projets de villes intelligentes évoluent d’année en année, et quels rôles jouent ses différents acteurs.

Votre participation nous permettra de mieux comprendre vos perceptions et attentes concernant la ville du futur et de répondre notamment aux questions suivantes :

Quels sont les axes de développement de la ville du futur ?

Quels projets ont été amorcés ?

Quels sont les principaux défis à surmonter ?

Quels bénéfices en attendez-vous ?

…

Participez nombreux à cette nouvelle enquête en saisissant vos réponses sur ce questionnaire internet sécurisé et anonyme. Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes.

N’hésitez pas à adresser le lien de l’étude à vos collègues.

Nous vous remercions par avance pour votre participation !

