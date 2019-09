[DATA] Comment se répartissent les dotations à l’investissement de l’Etat en 2018 ?

Finances locales

Publié le 20/09/2019 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales vient de rendre public sur son site l'ensemble des dotations d’investissements de l’Etat en 2018, pour près de deux milliards d'euros. L'occasion pour la Gazette de décrypter leur répartition et les types de projets soutenus.

Création de maison de service au public, de maison médicale, aménagement de place, construction d’école ou encore rénovation de bâtiments communaux… Selon les chiffres diffusés par le ministère de la Cohésion des territoires, l’Etat a financé en 2018 plus de 27 300 projets portés par les communes et les intercommunalités.

Le cabinet du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales défend le renforcement de ces dotations : « C’est un outil très performant, déconcentré à la main des préfets, au plus près des territoires. L’argent est réparti localement par ceux qui connaissent le mieux les territoires. On assure un pilotage central en fonction de thématiques très bien identifiées et qui correspondent pour la DSIL ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier