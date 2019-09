Comment Grand Paris Sud va faciliter et optimiser les dÃ©placements

L’agglomération du sud de l’Ile-de-France a attribué à la start-up Parking Map le développement d’une application mobile d’itinéraire multimodal et de cartographie du stationnement automobile pour optimiser les trajets quotidiens de ses habitants.

Start up

Les Franciliens de Grand Paris Sud (23 communes, 351 000 hab.) vont bientôt pouvoir se déplacer plus facilement, en combinant voiture individuelle et transports en commun. « Nous allons leur donner toutes les informations-voyageur nécessaires dans une application mobile qui leur permettra de concevoir leurs trajets en choisissant leurs modes de transport, voiture, bus et RER qu’ils pourront mieux coordonner », indique Frédéric Chaillan, directeur de l’aménagement numérique de l’agglomération francilienne.

A l’issue d’un appel d’offre lancé par Grand Paris Sud, la petite entreprise Parking Map vient de se voir attribuer le développement de son application mobile de calcul d’itinéraire multimodal et de cartographie de places de parking disponibles autour de 17 gares du RER D. « Notre ...