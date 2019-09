Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 14 au 20 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Indice – A l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a annoncé la révision de l’indice officiel de surveillance de la qualité de l’air. Comme le rapporte Actu Environnement, l’intérêt de modifier l’indice Atmo est de mieux tenir compte des plus petites particules fines. Attendu pour 2020, ce nouvel indicateur intégrera les particules fines inférieures à 2,5 microns (contre seulement celles inférieures à 10 microns aujourd’hui). De plus, cet indice ne sera plus seulement accessible dans les grandes agglomérations mais concernera l’ensemble du territoire. Cette nouvelle mesure permettra également d’accompagner et de développer des applications qui, grâce aux micro-capteurs, peuvent mesurer la qualité de l’air de proximité.

Objectifs nuls – L’Observatoire climat-énergie a présenté cette semaine le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la France dans les secteurs du logement, des transports ou de l’agriculture. Comme le souligne Reporterre, ce collectif composé de représentants d’ONG et d’organismes publics [lire aussi notre article] dresse encore un état des lieux alarmant et affirme que la France « est globalement très en retard sur l’ensemble de [ses] objectifs » malgré une baisse des émissions de 4,2% entre 2017 et 2018. Mais l’étude précise que celle-ci est en grande partie due à un hiver très doux. Elle stigmatise également le manque de fonds alloués à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique. A titre d’exemple, le retard accumulé dans le plan de rénovation énergétique des logements plombe le bilan de ce secteur.

Plastique – Une nouvelle étude vient pointer du doigt les désordres causés par les microplastiques. Selon des chercheurs de l’Université de Surrey (Angleterre) et de l’Institut des matériaux de pointe de Deakin, cités par Environnement magazine, ils ont en effet un impact négatif sur les performances des usines de traitement d’eau. Les procédés utilisés dans ces usines décomposent les microplastiques présents dans l’eau en nanoplastiques qui, ensuite, obstruent les unités de filtration et augmentent l’usure des matériaux utilisés dans tout le processus. Conséquence : la qualité de l’eau s’en trouve affectée.

Concurrence – Trois mois avant l’ouverture à la concurrence des trains régionaux, l’association Régions de France prépare cette échéance. Comme elle l’explique dans un communiqué, elle lance trois consultations publiques pour mieux appréhender les enjeux de ce changement majeur en ciblant les questions liées à l’information modale et la distribution des titres de transport, la maintenance du matériel roulant et la gestion des infrastructures ferroviaires. Des auditions d’experts auront lieu en octobre. Pour rappel, la future LOM consolidera les compétences des régions en matière d’organisation des mobilités [lire aussi notre article].

Plaine de déchets – Plus de 7 000 tonnes de déchets accumulées (selon une estimation), des collectivités locales et le préfet qui se renvoient la balle, des coûts de nettoyage estimés à 3 millions d’euros… Bienvenue dans la plaine de Chanteloup, rebaptisée la plaine des déchets, dans les Yvelines. Un reportage éloquent de La Croix présente cette vaste décharge sauvage, aux portes de Paris, où s’entassent gravats, tôles d’amiante et déchets ménagers. Une association locale de défense de l’environnement a d’ailleurs porté plainte contre l’Etat pour « carence fautive ».

Data center – La Ville de Paris annonce sur son site Internet s’être dotée de son premier data center. Situé Porte de la Chapelle, il héberge (c’est-à-dire qu’il stocke et exploite) l’ensemble des applications utilisées par les agents municipaux, ainsi que les services numériques à destination des habitants et l’ensemble des données de la ville. La chaleur générée par ce centre est réexploitée pour produire l’eau chaude qui alimente le quartier.

Valorisation – Valoriser 1,5 million de tonnes de combustibles solides de récupération (CSR), tel est le but recherché par l’Ademe. Comme elle l’explique dans un communiqué, l’agence vient de lancer le troisième appel à projets « AAP Energie CSR » pour développer de nouvelles unités de production d’énergie à partir de ces déchets (non dangereux, riches en résidus de plastiques, bois ou papier) qui ne peuvent être recyclés dans les conditions technico-économiques actuelles.

Et aussi…

Un reportage a suivi des techniciens de la Dreal chargés de vérifier les relevés des stations hydrométriques installés sur les cours d’eau en Dordogne [France 3] ;

Une carte de France recense les 80 communes qui ont pris des arrêtés anti-pesticides [Libération] ;

L’agglomération troyenne a intégré l’application Karos (co-voiturage) dans son offre de transports publics [L’Est éclair].