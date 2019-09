Aide à domicile : quel nouveau modèle de financement ?

Grand âge

Publié le 20/09/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

En grandes difficultés depuis plusieurs années, le secteur de l’aide à domicile est toujours dans l’incertitude sur le futur modèle de son financement porté par le projet de loi Grand âge et autonomie.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Deux études récentes de la Drees proposent une double focale sur l’aide à domicile en France. La première montre qu’un senior à domicile sur cinq est aidé régulièrement pour les tâches du quotidien en raison de son âge ou d’un problème de santé : près de la moitié des seniors aidés le sont uniquement par leur entourage, 19 % uniquement par des professionnels, le tiers restant par les deux. La seconde étude photographie la perte d’autonomie des plus de 75 ans vivant à domicile et dessine une véritable France des inégalités, expliquées à la fois par les déterminants sociaux et de santé mais aussi par les orientations gérontologiques des départements, c’est-à-dire l’offre d’aide proposée…

Autonomie à domicile : la France des inégalités

Secteur en crise

Or le ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne