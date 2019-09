Gestion

Contrôle interne : mobiliser les agents pour élaborer les procédures (3/4)

Publié le 19/09/2019 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

©Sikov - stock.adobe.com

La Ville de Paris et le conseil régional Pays de la Loire sont les plus avancés dans l'élaboration de leur contrôle interne comptable et financier. Une démarche - menée dans l'optique d'une certification des comptes - que les deux collectivités ont choisi de conduire en interne.

