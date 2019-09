Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels en 10 questions

Métiers de la sécurité civile

Publié le 25/09/2019 • Mis à jour le 25/09/2019 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Statuts

Le cadre d'emplois de capitaines, commandants, lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) est l'un des deux cadres d'emplois créés en 2017, à partir du adre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de SPP, aujourd'hui abrogé.

01 – Comment est structuré le cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ?

Ce cadre d’emplois d’officiers de SPP relève de la catégorie A. Il est composé de trois grades, ceux de

capitaine ,

, de commandant

et de lieutenant-colonel.

02 – Où ces officiers de sapeurs-pompiers exercent-ils leurs fonctions ?

Ils exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours mentionnés à l’article L1424-1 du code général des collectivités territoriales, autrement dit, au sein d’un service départemental d’incendie et de secours (Sdis) ou d’un centre d’incendie et de secours qui relève d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

En outre, ils sont placés sous l’autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint du Sdis.

03 – Quelles sont les fonctions des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ?

De manière générale, les officiers de SPP relevant de ce cadre d’emplois ont vocation à exercer des fonctions d’encadrement et à assurer la direction de bureaux ou de services. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières dans tous les domaines entrant dans les compétences de l’établissement public. Et ce, notamment, en matière de prévention, de prévision, de préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de secours, de protection des personnes, des biens et de l’environnement et de secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes.

Ils ont aussi la possibilité de prendre en charge la direction fonctionnelle et opérationnelle des centres d’incendie et de secours, en tant que commandant des opérations de secours.

S’agissant plus particulièrement des capitaines, ils peuvent exercer les fonctions de chef de groupement dans les départements classés dans la catégorie C et comportant un effectif de référence, déterminé, inférieur à 400 sapeurs-pompiers. Les fonctions opérationnelles sont celles de chef de colonne.

Les commandants et lieutenants-colonels peuvent exercer les fonctions de chef de groupement et, pour celles opérationnelles, de chef de site.

Toutes les offres d’emploi de la filière Incendie/Secours

04 – Quelles sont les modalités d’accès à ce cadre d’emplois ?

Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue de concours (externe ou interne) ou au titre de la promotion interne.

L’accès aux grades de commandant et lieutenant-colonel s’effectue également par le biais de l’avancement (lire la question n°9).

Préparer les concours avec LaGazette.fr : découvrez votre espace de révision (quizzes et fiches thématiques de culture générale)

05 – Qui peut se présenter aux concours d’accès à ce nouveau cadre d’emplois ?

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux concours de la fonction publique :

être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne (ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen),

jouir de leurs droits civiques,

ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n° 2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions,

être en position régulière au regard du service national

et remplir des conditions d’aptitude physique, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

D’autres critères sont requis.

Ainsi, les candidats au concours externe doivent être titulaires, au 1er janvier de l’année du concours, d’une ...