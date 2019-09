Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Marchés publics : prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux

Commande publique

Marchés publics : prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux

Publié le 19/09/2019 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches méthode, France

credits : Jessica Johnson

Depuis les années 90, la prise en compte des critères sociaux et environnementaux est croissante en matière de commande publique et a acquis une véritable maturité. Chaque acheteur public doit donc désormais trouver un équilibre entre principes de la commande publique et intégration des dimensions sociale et environnementale. Pour autant, à ce stade, l'intégration des objectifs de développement durable reste, selon le Conseil d'Etat, une simple obligation de moyens pour les acheteurs publics.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Commande publique

Marchés publics