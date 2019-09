Prolongation d’une signalisation particulière sur les autoroutes A6 et A86

Sécurité routière

Publié le 19/09/2019 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

L’arrêté du 6 septembre 2019 modifie l’arrêté du 26 août 2016, autorisant l’expérimentation d’une signalisation routière relative aux voies auxiliaires du tronc commun aux autoroutes A4 et A86. Cette signalisation a pour objet d’indiquer aux usagers l’ouverture à la circulation de la voie auxiliaire afin de faciliter l’écoulement du trafic en période de pointe.

Cette expérimentation devait durer 3 ans. Elle est finalement conduite pour une durée totale de six ans.

Pour mémoire, ce dispositif de signalisation est implanté sur l’autoroute A 4 entre le point de repère 5 et le point de repère 7.5 sur les communes de Paris, Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne et sur l’autoroute A 86 entre le point de repère 23 et le point de repère 25 sur les communes de Paris, Saint-Maurice et Maisons-Alfort dans les deux sens de circulation.

Cet article est en relation avec le dossier