Médiation

Sur les réseaux sociaux, les Promeneurs du net veillent sur les ados

Publié le 27/10/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Relais entre la vie virtuelle et la vie réelle, les Promeneurs du net se multiplient dans les structures dédiées à la jeunesse à l’initiative des Allocations familiales. Ces adultes référents, en lien direct avec les adolescents, utilisent les réseaux sociaux comme outil de médiation numérique. Et leurs missions sont multiples, de l’éducation aux médias à la prévention des violences et du harcèlement.

