Plan anti-stups : le gouvernement veut impliquer les policiers municipaux et les bailleurs sociaux

Lutte contre le trafic de drogue

Publié le 18/09/2019

Le gouvernement a présenté le 17 septembre à Marseille un plan national de lutte contre les trafics de stupéfiants. Les collectivités, au premier rang desquels les policiers municipaux, et les bailleurs sociaux y prendront une place importante en contribuant au renseignement. Une approche qui s’inscrit dans le continuum de sécurité.



La lutte contre le trafic de drogue est l’affaire de tous, police, justice, douanes, mais aussi collectivités, polices municipales, bailleurs sociaux et citoyens. Tel est le crédo désormais affiché par le gouvernement. Mardi, c’est un quatuor de ministres qui s’est déplacé à Marseille (Bouches-du-Rhône) pour présenter le nouveau plan anti-stups du gouvernement. Pour rappel, ce plan avait été annoncé par le Premier ministre, Edouard Philippe, lors de son discours de politique générale en juin dernier.

Et c’est bien avec les élus locaux que le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, son secrétaire d’État Laurent Nuñez, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin dont dépendent les douanes, entendent lutter contre le trafic de drogue qui représente aujourd’hui en France, selon les autorités, un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards d’euros par an, et un « coût social » estimé à 8 milliards d’euros.

Grande nouveauté, l’Ofast, contraction d’« Office antistupéfiants » et référence indirecte aux « go-fast » – ces livraisons transfrontalières de drogue à l’aide de grosses cylindrées – succède à l’Office central pour la répression du trafic illégal de stupéfiants (Ocrtis). Ce nouvel organisme sera le chef de file de cette « lutte implacable » contre « le diktat de la drogue ». Il comprendra 150 enquêteurs et s’appuiera sur 16 antennes territoriales.

« Des pourvoyeurs d’informations »

Concrètement, les différents services devront travailler ensemble dans le cadre des Cross, les cellules du renseignement opérationnel sur les stupéfiants. Expérimenté depuis 2015 à Marseille, encore théâtre le week-end dernier de nouveaux règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants, ce dispositif aurait permis, d’après le ministère, une augmentation de 15% du nombre de personnes écrouées pour trafics dans l’agglomération. Il doit permettre un décloisonnement du renseignement criminel entre les différents services, mais pas seulement. «Nous allons nous rapprocher plus encore du terrain en proposant aux polices municipales et aux bailleurs sociaux de s’y joindre », a annoncé Christophe Castaner. Les collectivités n’ayant aucun pouvoir répressif, « ce qu’on attend d’elle, précise Laurent Nuñez, c’est qu’elles associent leur police municipale en tant que pourvoyeurs d’informations sur les réseaux ».

Ce plan anti-stups, qui se veut un des piliers de la police de sécurité du quotidien (PSQ) mise en place depuis 2018, s’inscrit pleinement dans la nouvelle approche du « continuum de sécurité » portée par le gouvernement. « Ce concept de continuum de sécurité, nous voulons le porter sur toutes les questions de criminalité, rappelle le ministre de l’intérieur. Nous voulons une police à 360 degrés. La sécurité du quotidien ne peut être assurée par les seuls policiers. Tous les acteurs locaux doivent être mobilisés. Et qui mieux que le maire et les élus locaux connaissent ces réalités ? Les élus, les bailleurs sociaux sont au cœur du dispositif, avec nous. »

Un numéro unique pour signaler les points de vente

Le gouvernement entend aussi s’appuyer sur les collectivités pour prévenir l’entrée dans le trafic et proposer des alternatives aux petites mains du trafic. « Nous devons casser l’image festive de la drogue et combattre le mythe de l’argent facile. Devenir une petite main du trafic, c’est entrer dans une spirale destructrice, sous le joug des dealers », martèle la place Beauvau.

Premières victimes du trafic et de ses fléaux, les familles subissent les « violences, les règlements de comptes, les halls d’immeuble occupés et voient leurs enfants emportés ». Pour enrayer le phénomène, les citoyens sont aussi invités à se mobiliser. Pour cela, le ministre de l’Intérieur a annoncé la création d’une plate-forme permettant de signaler anonymement les points de vente. Une mesure jugée inutile pour la sénatrice et maire (PS) du 8ème arrondissement de Marseille, Samia Ghali : « Les habitants nous disent déjà où sont les points de deal. La police le sait. Le problème, c’est qu’elle n’a pas les moyens d’y pénétrer et de mettre fin au trafic. J’ai peur que ce plan suscite une grande déception… »

Des effectifs supplémentaires

Fin 2018, l’État avait annoncé le déploiement de 50 policiers nationaux supplémentaires à Marseille dans le cadre de la police de sécurité du quotidien (PSQ). Mardi, Martine Vassal, présidente (LR) du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a « salué l’initiative du gouvernement » et s’est engagé à « aider l’Etat à augmenter la présence policière » : « Si le Gouvernement s’engage à augmenter les effectifs de façon significative, je propose d’accroître l’aide du Conseil départemental afin de prendre en charge l’acquisition du matériel nécessaire. C’est à ce prix que l’on pourra rétablir l’ordre dans nos quartiers. »

Maire-adjointe en charge de la sécurité publique et de prévention de la délinquance et vice-présidente du conseil régional de PACA, Caroline Pozmentier (LR) s’est elle aussi félicité de ce nouveau plan anti-stups : « Le gouvernement a montré une image de résistance et d’union face au trafic. A Marseille, nous avons, au travers de nos différentes actions, montré notre volonté de coopérer dans cette lutte et nous entendons poursuivre cette collaboration. Nous devons faire alliance pour combattre le trafic. »