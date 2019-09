Candidatez aux Trophées de la participation et de la concertation !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Publié le 17/09/2019 • Par La Rédaction • dans : France

Votre collectivité sait faire rimer action publique et démocratie participative ? Concertation, co-construction sont désormais des mots intégrés dans vos politiques publiques ? Les Trophées de la participation et de la concertation sont alors faits pour vous. Vous avez jusqu’au 27 septembre pour déposer votre candidature.

Pour sa quatrième année consécutive, la Gazette des communes et Décider ensemble organisent les Trophées de la participation et de la concertation. L’idée : récompenser les collectivités territoriales mais aussi les collectifs citoyens, associations, entreprises publiques et privées qui ont mené des initiatives innovantes en matière de concertation et de participation citoyenne.

Forte du succès de son édition 2018, la formule mise en place l’an dernier refait surface en 2019 : le jury composé d’experts et d’acteurs de la démocratie participative récompensera les projets en leur attribuant de 1 à 4 « & » qui seront décernées en fonction de la qualité du projet, 4 « & » étant attribuées aux projets reconnus par le jury comme les plus aboutis.

Le jury s’attachera à apprécier autant la méthode (Quelles ont été les grandes étapes de la démarche ? Comment le territoire a-t-il été pris en compte ?) que les participants (Qui a participé ? Comment les participants ont-ils été repérés et intégrés dans la démarche ?).

Le palmarès 2019 sera dévoilé dans le cadre d’une cérémonie de remise des trophées qui se tiendra le 18 novembre 2018 à Paris.

N’attendez plus et candidatez !