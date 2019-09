Unccas : « la Stratégie de lutte contre la pauvreté est pleine d’espérances »

Social

Publié le 18/09/2019 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

La présidente de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale était présente lors de la conférence nationale organisée pour le premier anniversaire de la Stratégie pauvreté. Elle fait le point sur les avancées du dispositif pour les CCAS et CIAS.

Le 13 septembre 2018, Joëlle Martinaux, présidente de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) était au premier rang pour écouter Emmanuel Macron présenter la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Un an plus tard, elle participait à la première conférence nationale sur le sujet. Elle fait un point d’étape pour la Gazette.

Quelles sont pour vous les avancées qu’a permis le plan contre la pauvreté ?

Pour les CCAS et CIAS, nous avons d’abord eu à disposition de nouveaux outils pour décliner cette Stratégie sur les territoires que ce soit dans l’accompagnement global, que ce soit avec les dispositifs un toit pour tous et le Logement d’abord, dans lesquels nous sommes totalement impliqués. Que ce ...