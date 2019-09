Grilles indiciaires des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Carrière et salaires

Les salaires, ou traitements indiciaires, des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont calculés à partir de grilles indiciaires définies par décret. Ces montants sont complétés par des primes et indemnités.

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) travaillent dans les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), au sein du service de santé et de secours médical. Fonctionnaires territoriaux, ils sont officiers et relèvent de la catégorie A.

Leur rémunération comprend, pour l’essentiel, un salaire, dit « traitement indiciaire ». Ce salaire est calculé à partir de grilles indiciaires spécifiques, définies par un décret du 30 août 2016. Il est complété par des primes et indemnités, dont le montant varie suivant les Sdis.

Echelles des salaires des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, suivant leurs grades* Médecin et pharmacien de classe normale : de 2 160 euros à 3 710 euros, au dernier échelon du grade.

de à 3 710 euros, au dernier échelon du grade. Médecin et pharmacien hors classe : de 3 130 euros à 4 550 euros.

de 3 130 euros à 4 550 euros. Médecin et pharmacien de classe exceptionnelle : de 3 480 euros à 5 270 euros ,au dernier échelon de ce grade (le plus élevé). * Montants bruts mensuels au 1er janvier 2019 (hors cotisations, hors primes). Chiffres arrondis à la dizaine la plus proche.

Le traitement indiciaire du fonctionnaire évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017.

A noter, le protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations a permis de revaloriser les échelles indiciaires de ces officiers de SPP, à deux reprises, en 2017 et 2019.

Grille indiciaire des Médecins et pharmaciens de SPP de classe normale

Catégorie A, filière Sapeurs-pompiers professionnels, sécurité civile

Au 1er janvier 2019

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire (traitement), en euros 1 542 461 1 an 2 160,25 € 2 600 505 1 an 2 366,44 € 3 665 555 2 ans 2 600,74 € 4 713 591 2 ans 2 769,44 € 5 762 628 2 ans 2 942,82 € 6 813 667 2 ans 6 mois 3 125,57 € 7 862 705 2 ans 6 mois 3 303,64 € 8 912 743 2 ans 6 mois 3 481,71 € 9 977 792 – 3 711,33 €

Recrutement : après concours sur titre avec épreuve, par la voie du détachement et intégration directe.

Grille indiciaire Médecins et pharmaciens de SPP hors classe

Catégorie A, filière Sapeurs-pompiers professionnels, sécurité civile

Au 1er janvier 2019

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire (traitement), en euros 1 813 667 2 ans 3 125,57 € 2 862 705 2 ans 3 303,64 € 3 912 743 2 ans 3 481,71 € 4 977 792 2 ans 3 711,33 € 5 1027 830 3 ans 3 889,40 € 6 HEA – – I-4 170,56 € II-4 334,57 € III-4 554,81 € Echelons provisoires 1er échelon 713 591 2 ans 2 769,44 € 2e échelon 762 628 2 ans 2 942,82 €

Recrutement : promotion interne ou par la voie du détachement et intégration directe.

Grille indiciaire Médecins et pharmaciens de SPP de classe exceptionnelle

Catégorie A, filière Sapeurs-pompiers professionnels, sécurité civile

Au 1er janvier 2019

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire (traitement), en euros 1 912 743 2 ans 3 481,71 € 2 977 792 2 ans 3 711,33 € 3 1027 830 3 ans 3 889,40 € 4 HEA – 3 ans I-4 170,56 II-4 334,57 III-4 554,81 5 HEB – – I-4 554,81 II-4 746,94 III-4 999,98 Echelon spécial HEB bis – – I-4 999,98 II-5 131,19 III-5 267,09 Echelon provisoire 1er échelon 863 705 2 ans 3 303,64 €

Recrutement : promotion interne ou par la voie du détachement et intégration directe.

Autres éléments de la rémunération des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Outre le salaire de base, les capitaines, commandants et lieutenants colonels de sapeurs-pompiers professionnels perçoivent , s’ils remplissent les conditions requises.

le supplément familial de traitement

Nouvelle bonification indiciaire

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir la nouvelle bonification indiciaire (NBI), si leurs fonctions leur ouvrent ce droit.

Régime indemnitaire

Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d’administration du service d’incendie et de secours.

A ce titre, s’ils remplissent les conditions, exigées, ils perçoivent :

l’indemnité de feu,

l’indemnité de responsabilité,

l’indemnité de spécialité

l’indemnité de logement,

et l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, sauf s’ils bénéficient d’un logement en casernement ou par nécessité absolue de service.

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (retraite, chômage, CSG, etc.).

Références Décret n°90-850 : dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (SPP)

Décret n°2016-1236 : statut particulier des médecins et pharmaciens de SPP

Décret n°2016-1237 : échelonnement indiciaire applicable aux médecins et pharmaciens de SPP

