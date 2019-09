L’innovation publique victime de son succès

Administrations

Depuis qu’elle a investi massivement les administrations – Etat, collectivités locales, établissements publics –, une crise de croissance semble guetter l’innovation publique. Se serait-elle dissoute dans les organisations ?

Chiffres-clés 11 start-up de territoires sont recensées, déclinaison dans les collectivités des start-up d’Etat (78 actives, 14 abandonnées). La plus aboutie à ce jour est Lapins, dans le Pas-de-Calais.

2008 : année de naissance de La 27e Région, acteur pionnier de l’innovation publique et du design de politiques publiques, fondée sous l’impulsion d’anciens consultants ou fonctionnaires portant un projet de transformation publique.

Un petit carré jaune, au demeurant bien pratique, semble être devenu tabou ces derniers temps quand on parle d’innovation publique. C’est le fameux Post-it, généralement utilisé lors d’ateliers et de processus créatifs recourant à la facilitation graphique. Pourtant, quand ces démarches sont bien pensées, elles apportent beaucoup aux agents. Dans ce cadre, les agents sont eux-mêmes acteurs du changement pour réinventer une politique publique et coller au plus près aux attentes des usagers, et peuvent diffuser cette culture de l’innovation au sein de leur administration.

Mais adopter sans recul ce type de pratiques, qui bénéficient d’une belle notoriété (voire d’un effet de mode) depuis quelques années, risque de vider l’innovation de sa substance. C’est en tout cas la crainte que partagent ...

