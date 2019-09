Inégalités : vivre dans un grand pôle urbain n’est pas toujours la panacée

Niveaux de vie

Par Valérie Schneider

Des habitants des campagnes avec des difficultés face aux métropolitaines mieux lotis. Cette image est battu en brèche par une étude de la Fédération nationale des agences d’urbanisme.

Les grands pôles urbains ne jouent pas tous dans la même cour selon une étude de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau)(1) menée auprès de 59 grandes agglomérations (plus de 180 000 habitants), qui dresse le portrait et les dynamiques de ces territoires, notamment en matière de niveau de vie. Dans la majorité de ces métropoles, le revenu médian mensuel des habitants(2) est plus élevé qu’au niveau national (1 650 euros/mois en 2015). Il oscille en effet entre 1 700 euros à Valence Romans et près de 2 500 euros à Versailles, métropole la plus riche.

Des plus riches…

Parmi les 13 métropoles d’Île-de-France étudiées, plus de la moitié figure dans le haut du classement en termes de niveaux de vie. Versailles arrive en tête, suivi de près par Saint Germain Boucles de Seine ...

