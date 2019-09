Dernière ligne droite pour les Trophées de l’ingénierie territoriale

Evénement

Les services techniques des collectivités sont un rouage primordial de l’ingénierie publique et développent quotidiennement une expertise sans cesse renouvelée. Techni.Cités et La Gazette des communes organisent les 3es Trophées de l’ingénierie territoriale. Un événement qui sera l’occasion de mettre en lumière les innovations techniques et de récompenser le travail de nos territoires.