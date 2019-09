Europe : Politique de cohésion et réformes structurelles dans les mains d’une seule et même commissaire

Réformes structurelles

Publié le 17/09/2019 • Par Isabelle Smets • dans : Europe

C’est la Portugaise Elisa Ferreira qui occupera le fauteuil de commissaire à la Politique de cohésion à partir du 1er novembre prochain. Un profil très économique, appelé également à superviser les réformes structurelles dans les Etats.

La future présidente de la Commission européenne, l’Allemande Ursula von der Leyen, a dévoilé les portefeuilles de sa nouvelle équipe le 10 septembre. C’est une Portugaise, Elisa Ferreira, qui sera en charge de la Politique de cohésion. Un profil résolument économique en provenance directe de la Banque du Portugal – Elisa Ferreira en est vice gouverneure depuis 2017.

Diplômée d’Economie de l’université de Porto, deux fois ministre dans les gouvernements du socialiste Antonio Guterres entre 1995 et 2002 – d’abord de l’Environnement puis de la Planification, où elle a été amenée à s’occuper du développement régional – Elisa Ferreira, 63 ans, est aussi une fine connaisseuse des affaires européennes puisqu’elle a été députée au Parlement de Strasbourg de 2002 à 2016. Quatorze années qui l’ont vue fidèle à une seule et même commission : celle des Affaires économiques et monétaires.

Commissaire… aux réformes structurelles

En débarquant à Bruxelles, Elisa Ferreira sera d’emblée plongée dans la finalisation des futurs règlements des Fonds structurels européens et la négociation des accords de partenariats et autres programmes opérationnels. Une chose est sûre, et n’en déplaise au Parlement européen : son profil économique cadre bien avec la volonté de la Commission européenne de renforcer les liens entre politique de cohésion et bonne gouvernance économique.

Ce n’est pas un hasard : l’intitulé exact de son portefeuille, c’est « commissaire à la Cohésion et aux Réformes ». A cet égard, la lettre de mission signée Ursula von der Leyen charge la Portugaise de « soutenir les réformes structurelles dans les Etats, destinées à accélérer les investissements propices à la croissance ». A ce titre, c’est elle qui supervisera par exemple les travaux du service d’appui à la réforme structurelle, un service de la Commission créé en 2015 afin d’aider les pays à concevoir et mettre en œuvre des programmes de réforme censés les mener sur la voie de la croissance.

Preuve que le sujet monte encore en puissance, ce service est appelé, sous la nouvelle Commission, à devenir une direction générale à part entière. Une DG placée, donc, sous l’autorité directe d’Elisa Ferreira et qui travaillera main dans la main avec la DG de la politique régionale et urbaine (Regio). Logiquement, c’est également Elisa Ferreira qui sera responsable de nouveaux programmes ou instruments financiers censés appuyer, techniquement et financièrement, les réformes de modernisation des économies, notamment celles recensées dans le cadre du fameux « Semestre européen ».

Un agenda urbain remanié

La lettre de mission adressée à Elisa Ferreira lui demande également de « mettre un accent particulier sur le développement durable des villes et des zones urbaines ». A cet égard, l’actualisation prévue de l’agenda urbain européen, adopté en 2016, devra être l’occasion de se pencher plus en avant sur le changement climatique, la numérisation et l’économie circulaire, insiste la future présidente de la Commission. Des priorités qui devraient être validées par les Etats au second semestre 2020, quand les capitales actualiseront la “Charte de Leipzig” qui a donné naissance à l’agenda urbain de l’UE.

… et un Fonds de transition pour les régions fragilisées par la transition énergétique

Surtout, Elisa Ferreira travaillera à la mise en place d’un futur « Fonds pour une transition juste » dont l’objectif est d’aider les régions et travailleurs les plus fragilisés par la transition énergétique.

Evoqué déjà à plusieurs reprise par Ursula von der Leyen, notamment dans le programme politique qu’elle a présenté au Parlement européen en juillet dernier, ce Fonds devrait être créé dans le cadre d’un « Pacte vert » promis par la présidente de la Commission au cours des 100 premiers jours de son mandat. Il a vocation à offrir un appui « sur-mesure » à des régions qui, en raison de leur structure industrielle, pourraient être particulièrement affectées par la transition vers une économie « sans carbone », que Bruxelles appelle de ses vœux.

Un Fonds qui reste à doter budgétairement et dont l’idée, au départ, est à mettre au crédit du Parlement européen. Il n’est pas sans rappeler des initiatives récentes de la Commission, comme la plateforme de soutien aux régions charbonnières ou une série de projets pilotes soutenant des régions en transition industrielle, dont bénéficient notamment le Centre-Val de Loire, Grand Est ou les Hauts de France. Sur ces questions, Elisa Ferreira travaillera sous la supervision du Néerlandais Frans Timmermans, véritable n°2 de la Commission, lui-même chargé de mettre en place ce fameux « Pacte vert » dont Ursula von der Leyen a décidé de faire sa marque de fabrique.

Avant d’être définitivement investie, Elisa Ferreira devra passer l’épreuve des auditions au Parlement européen. La date exacte de son passage n’a pas encore été définie mais il est probable qu’elle se présente devant la commission du Développement régional, présidée par le Français Younous Omarjee, les premiers jours d’octobre.