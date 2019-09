A Bruxelles, politique de cohésion et réformes structurelles dans les mains d’une seule et même commissaire

Publié le 17/09/2019 • Par Isabelle Smets • dans : Europe

C’est la Portugaise Elisa Ferreira qui occupera le fauteuil de commissaire à la Politique de cohésion à partir du 1er novembre prochain. Un profil très économique, appelé également à superviser les réformes structurelles dans les Etats.

La future présidente de la Commission européenne, l’Allemande Ursula von der Leyen, a dévoilé les portefeuilles de sa nouvelle équipe le 10 septembre. C’est une Portugaise, Elisa Ferreira, qui sera en charge de la Politique de cohésion. Un profil résolument économique en provenance directe de la Banque du Portugal – Elisa Ferreira en est vice gouverneure depuis 2017.

Diplômée d’Economie de l’université de Porto, deux fois ministre dans les gouvernements du socialiste Antonio Guterres entre 1995 et 2002 – d’abord de l’Environnement puis de la Planification, où elle a été amenée à s’occuper du développement régional – Elisa Ferreira, 63 ans, est aussi une fine connaisseuse des affaires européennes puisqu’elle a été députée au Parlement de Strasbourg de 2002 à 2016. Quatorze années qui l’ont vue fidèle à une seule et même commission : celle des Affaires économiques et monétaires.

Commissaire… aux réformes structurelles

En débarquant à Bruxelles, Elisa Ferreira sera d’emblée plongée dans la finalisation des

