Sabrina Sebaihi, candidate verte à l’assaut de la banlieue rouge

Municipales 2020

Publié le 17/09/2019 • Par Olivier Schneid • dans : France

Symbole d’une écologie qui a le vent en poupe, Sabrina Sebaihi tentera, en mars 2020, d’enlever au PCF la mairie d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), qu’il détient depuis… 1925. Son parti, EELV, y a terminé en tête aux élections européennes de mai 2019. Mais une élection locale représente un tout autre défi.

Elle est née à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) un 10 mai 1981 : « Ça ne s’invente pas, glisse-t-elle. A l’hôpital Jean-Rostand, on nous appelait les bébés Mitterrand, ils avaient sorti le champagne, tout le monde faisait la fête. » Trente-huit ans plus tard, elle se lance à l’assaut de cette ville de 61 000 habitants dirigée depuis 1925, sans discontinuer, par le PCF. Cinq autres sont encore dans ce cas en Ile-de-France, la voisine Vitry-sur-Seine, Saint-Denis, Malakoff, Villetaneuse et Bezons.

Le berceau du communisme municipal

En position de mettre fin à près d’un siècle d’hégémonie politique dans une ville présentée comme le « berceau du communisme municipal », Sabrina Sebaihi est consciente de l’enjeu « symbolique » de sa candidature. Des noms illustres du PCF sont associés à celui ...

