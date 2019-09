Propos inappropriés d’un agent : pas d’apologie du terrorisme mais une atteinte au droit de réserve

Statut de la fonction publique

Publié le 17/09/2019 • Par Sophie Soykurt • dans : Actu juridique, France, Textes officiels prévention-sécurité

Même si les propos tenus par un agent public durant son service ne peuvent pas être qualifiés d’apologie du terrorisme, ils relèvent un manquement à son devoir de réserve et justifient qu’une sanction disciplinaire ait été prise à son encontre.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Au lendemain de l’attentat commis contre la rédaction du journal satirique « Charlie Hebdo », un professeur certifié de philosophie affecté dans un lycée s’est vu reprocher d’avoir tenu des propos inappropriés tendant à légitimer l’assassinat des journalistes.

Le recteur d’académie l’a alors suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, puis a pris à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d’office avec affectation en zone de remplacement.

« Les crapules de Charlie Hebdo »

En première instance, le juge administratif a rejeté ses demandes d’annulation de cette sanction, il a donc fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris.

S’agissant tout d’abord de la suspension de l’intéressé, la Cour a rappelé, s’appuyant sur l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que la suspension d’un agent est une mesure conservatoire destinée à l’écarter temporairement du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

En l’espèce, un parent d’élève avait adressé un courrier au proviseur du lycée pour lui faire part de son étonnement concernant les propos tenus en classe de terminale par le professeur concerné lors d’un débat organisé avec les élèves portant sur l’attentat commis la veille dans les locaux de « Charlie Hebdo ».

Ce parent d’élève s’étonnait de ce qu’un professeur puisse excuser un acte de terrorisme et faire part en classe de son opinion politique ou religieuse, et y rapportait que, selon sa fille, le professeur avait notamment affirmé que « les militaires envoyés dans les pays en guerre c’est de l’impérialisme » ou encore que « les crapules de Charlie Hebdo ont mérité d’être tués ».

Mais une enquête administrative diligentée par le rectorat a établi que l’enseignant a déploré les meurtres, mais a qualifié d' »hystérie » l’émoi collectif des citoyens français, et n’a pas laissé ses élèves participer à la minute de silence organisée dans l’établissement. Il a effectivement qualifié les journalistes assassinés de « crapules » et soutenu la thèse selon laquelle ils avaient eux-mêmes provoqué leur sort en publiant des caricatures, et a dénoncé l’impérialisme des pays occidentaux en illustrant son propos d’un article issu d’un blog radical.

Dans ces conditions, les faits retenus à l’encontre du professeur, qui ont par ailleurs donné lieu à un signalement auprès du procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier qu’une mesure de suspension soit prise dans l’intérêt du service.

S’agissant ensuite de la sanction disciplinaire, la cour a estimé que les éléments recueillis au cours de l’enquête judiciaire ont conduit à constater que les propos litigieux tenus par le professeur ne relevaient pas de la qualification d’apologie d’actes de terrorisme, celui-ci ayant clairement condamné l’attentat et n’ayant pas soutenu que les journalistes assassinés avaient mérité leur sort, contrairement à ce qui ressortait du courrier de dénonciation. Pour autant, ses propos n’en étaient pas moins particulièrement inadaptés et polémiques.

Ces faits, qui ne peuvent se justifier par une quelconque finalité pédagogique, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire dès lors qu’ils caractérisent une méconnaissance évidente par l’enseignant de son devoir de neutralité et de réserve, au surplus dans un contexte qui imposait de sa part une retenue particulière.

Aussi, compte tenu de ces manquements, et alors qu’il est coutumier, dans le cadre de ses cours, de faire part de ses opinions militantes et de tenir des propos inappropriés ou provocateurs dans les domaines de la politique, des questions de société ou de la sexualité, et qu’il avait ainsi fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire prononcée moins de neuf mois auparavant, la sanction de déplacement d’office n’apparaît pas disproportionnée.