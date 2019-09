Stratégie de lutte contre la pauvreté : satisfecit du gouvernement pour le premier anniversaire

Lutte contre l'exclusion

16/09/2019

La délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté avait organisé une journée et demi de débats pour montrer l'avancée de la mise en place de la Stratégie nationale. Si les membres du gouvernement présents ont reconnu qu'il restait beaucoup de travail à mener, le bilan se voulait largement positif.

Alors que quelques jours plus tôt, les associations d’aide aux personnes précaires dénonçaient une politique incohérente et défavorable aux plus pauvres, c’est un gouvernement fier du travail accompli qui a défilé lors de la première conférence nationale des acteurs de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Les 12 et 13 septembre – soit pile un an après les annonces du président de la République – le délégué interministériel, Olivier Noblecourt invitait 11 000 acteurs de terrain (collectivités, associations, missions locales, services de l’Etat, élus, travailleurs sociaux, …) à échanger sur les avancées et les perspectives du plan.

