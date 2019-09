L’enjeu des dépenses de personnel des Sdis

Publié le 16/09/2019 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances

La gestion des ressources humaines des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) a récemment fait l’objet d’un rapport public thématique de la Cour des comptes qui soulève un certain nombre de préoccupations.

En 2011, les charges de personnel des Sdis avaient donné lieu à un précédent rapport public thématique qui avait fait état de difficultés de gestion. Huit ans plus tard, la Cour des comptes s’est à nouveau penchée sur ce sujet, pour évaluer la situation, mesurer les évolutions et juger de la mise en application de ses recommandations. Dans ce but, la Cour a mené son enquête auprès d’un échantillon de 34 Sdis dans des départements de taille et de situation géographique différentes.

Les Sdis sont des établissements publics à caractère administratif locaux « chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies », qui concourent également « à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des ...