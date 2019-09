Accueil

Actualité

Actualité France

France Des outils pour développer les centres et maisons de santé dans les quartiers prioritaires

Politique de la ville

Des outils pour développer les centres et maisons de santé dans les quartiers prioritaires

Publié le 16/09/2019 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Fotolia

Désertification médicale, non recours aux droits et éloignement du système de santé... Les obstacles aux soins sont souvent nombreux pour les habitants des quartiers politique de la ville. Les maisons pluri-professionnelles de soin et les centres de santé sont une solution. Le gouvernement souhaitant doubler leur nombre en QPV d'ici 2022, le CGET publie des outils méthodologiques à destination des acteurs locaux.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Politique de la ville

Santé