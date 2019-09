450 millions d’euros pour les 24 « territoires d’innovation »

Développement local

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a présenté le 13 septembre les 24 lauréats de l'appel à projet "Territoires d'innovation". Ils seront soutenus financièrement par l'Etat pendant les dix prochaines années pour être des lieux d'expérimentation à grande échelle.

Après les 24 « Territoires d’innovation de grande ambition » désignés en 2017, voici les 24 « Territoires d’innovation » version 2019. L’appel à projet avait été lancé en novembre 2018, au moment même où le gouvernement lançait les « Territoires d’industrie ».

Cette refonte du dispositif a pour objectif de faire émerger les « territoires du futur » et de nouveaux modèles de développement territorial. Réplicables et exemplaires, ces nouveaux modèles doivent favoriser « l’émergence d’écosystèmes propices au développement économique durable et à l’amélioration des conditions de vie des populations tout en permettant aux acteurs économiques locaux de rayonner ».

Les 24 territoires sélectionnés, annoncés le 13 septembre par Edouard Philippe, seront soutenus financièrement : ils toucheront, sur 10 ans, 450 millions d’euros. Ils ont été choisis sur les innovations qu’ils mettent en place, en répondant aux grandes thématiques retenues :

La transition numérique ;

L’énergie durable ;

La mobilité propre ;

La transformation du secteur agricole et notamment l’agroécologie ;

La transformation du système de santé ;

L’adaptation des compétences aux évolutions du marché du travail.

