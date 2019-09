Port de plaisance en Vendée : un projet explosif autorisé par l’Etat

Aménagement du littoral

C’est un cas unique en France. Un projet comme on n’en fait plus. La création d’un port de plaisance ex nihilo sur un milieu naturel. Le préfet de Vendée a déclaré d’utilité publique le projet de port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer. Un projet qui divise fortement les habitants depuis 16 ans.

Urbanisme - aménagement