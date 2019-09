Dans les écoles, l’amiante menace toujours les agents

Risques sanitaires

Publié le 16/09/2019 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, France

Dans les établissements scolaires, les agents continuent à être exposés à l'amiante. Les risques de cancer sont importants.

Une soixantaine de cas par an de mésothéliome, ce cancer de la plèvre spécifique d’une exposition à l’amiante, surviendraient chez des personnes ayant exercé un emploi dans un établissement scolaire. C’est l’estimation de l’agence Santé publique France à partir des données collectées par le Programme national de surveillance du mésothéliome, dont un bilan a été publié le 27 juin. « Ce programme porte sur 21 départements, précise Annabelle Gilg Soit Ilg, qui a piloté ces travaux. Entre 1997 et 2017, 2 720 cas ont été enquêtés afin de déterminer, entre autres, les secteurs et professions les plus exposants à l’amiante. Il s’est avéré que 178 personnes avaient travaillé au moins une fois dans l’enseignement, soit 6,5 % des cas analysés ...