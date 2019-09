Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 7 au 13 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

En stock – Un article d’Actu-Environnement se fait l’écho de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) qui a publié une feuille de route sur les enjeux du stockage de l’énergie. Comme le rappelle le document de la CRE, le développement des énergies renouvelables accroît les besoins en stockage. Voilà pourquoi elle « veut mettre en place un cadre juridique, technique et économique permettant un développement du stockage cohérent avec les ambitions de la programmation pluriannuelle de l’énergie. » La CRE préconise notamment différentes solutions de stockage et réclame une simplification des procédures de raccordement. Un groupe de travail pourrait aussi voir le jour.

(Im)mobilités – Alors que la grève de la RATP est très suivie ce vendredi (elle est même qualifiée d’inédite depuis 2007), Libération en a profité pour rappeler les raisons qui ont poussé les agents de la régie des transports publics parisiens à cesser le travail. S’il évoque évidemment la réforme des retraites et la fin des régimes spéciaux, l’article, qui détaille ce que le projet de réforme prévoit, souligne également les transformations successives qui ont touché l’entreprise ces dernières années et l’inquiétude qui habite ses agents : régime des retraites aligné sur celui de la SNCF, ouverture à la concurrence… Et cette journée de grève pourrait être renouvelée cet hiver.

Loi – Comme attendu, la loi Energie-climat a été adoptée ce mercredi [lire aussi notre article]. Actu-Environnement présente un rapide panorama des principales mesures qu’elle contient, à commencer par l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et de diminuer la consommation d’énergie fossile de 40% en 10 ans. Le texte prévoit également de fermer les quatre dernières centrales à charbon avant 2022 et ambitionne de réduire de 50% la part du nucléaire dans la production d’électricité. Parmi les autres mesures prévues dans la loi, citons le soutien aux énergies renouvelables ou la lutte contre les passoires thermiques.

Hydrogène – La bataille fait rage entre les collectivités qui cherchent à lancer les premiers transports publics circulant à l’hydrogène. Le site BusetCar.com détaille ainsi les différentes actions mises en place par l’agglomération paloise autour de son futur bus à haut niveau de service. Alors que sa mise en circulation officielle est attendue pour cet automne, de nombreuses animations auront lieu d’ici là. Mais l’article rappelle aussi que Pau ne sera pas la première à accueillir des bus à hydrogène : celle reliant Versailles à Jouy-en-Josas (en région parisienne) a été officialisée ce jeudi [lire aussi notre article].

Autoconsommation – Un article de Batirama se fait l’écho d’un rapport du syndicat des professionnels de l’énergie solaire (Enerplan) consacré à l’autoconsommation. Si le texte souligne que cette nouvelle pratique est de plus en plus prisée, il regrette également que l’autoconsommation collective souffre, elle, d’un manque de rentabilité. En cause, notamment, les taxes sur la consommation d’électricité TICFE et TCFE qui retarderaient le retour sur investissement. Pour inciter bailleurs sociaux ou collectivités à s’engager dans cette voie, le rapport préconise d’adapter la réglementation et un regroupement des professionnels pour simplifier les relations commerciales.

Déchets locaux – « Comment faire du zéro déchet un projet politique ». Telle est, en partie, l’objet du « Guide pratique pour révolutionner la gestion locale des déchets » publié récemment par l’association Zero Waste France. Comme le précise le reportage de France Inter qui lui est consacré, l’association souhaite montrer que la question des déchets peut surtout bouger au niveau local.

Eau précieuse – Pour lutter contre la sécheresse et sécuriser l’approvisionnement en eau potable, le département de la Creuse réorganise ses services. Comme l’explique La Montagne, des interconnexions entre les différents syndicats mixtes vont être mises en place et de nouvelles prises d’eau vont être installées. Un schéma départemental d’alimentation en eau potable encadrera ces solutions.

Et aussi…

La ville de Poissy est équipée d’une colonne de dépollution qui fonctionne avec de l’eau et des algues [RTL] ;

A Oslo (Norvège), pour soulager bus et trams pendant les heures de pointe, l’exploitant du réseau indemnise les usagers qui privilégient la marche [detours.canal.fr].