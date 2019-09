Cinq questions sur l’avancement du Pass culture

Politiques culturelles

Publié le 13/09/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La généralisation du Pass culture se fait attendre. Réuni le 11 septembre, le premier comité stratégique de la SAS Pass culture, la société chargée de gérer le dispositif, a esquissé quelques tendances à la lumière de l'expérimentation en cours. Il a fait le point sur le travail qui reste à faire… qui s’annonce encore important.

Au vu du calendrier politique, il reste à peine deux ans et demi à Franck Riester pour tenir la promesse faite aux jeunes de 18 à 25 ans par le candidat Macron : disposer d’un Pass culture, accessible sur un smartphone et proposant une offre culturelle publique et privée pour une enveloppe de 500 euros. Or à mi-parcours du quinquennat, le projet phare du président de la République en matière de culture est toujours dans sa phase expérimentale.

Constituée en juillet dernier, la SAS (société par actions simplifiée) Pass culture, chargée de déployer le dispositif, a tenu le 11 septembre son premier comité stratégique, en présence du ministre Franck Riester. Au vu de l’état des lieux et du travail qui reste à faire, les questions à régler sont encore nombreuses.