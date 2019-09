Consigne des bouteilles plastique : un pré-rapport qui ne voit que des avantages

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 7 au 13 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... ...

La Fabrique des quartiers est, depuis près de dix ans, un outil efficace dédié à la réhabilitation des quartiers d’habitat ancien et diffus de la métropole lilloise, aussi bien en études qu’en opérations. ...

Les changements climatiques et les obligations réglementaires d’économies d’énergie imposent aux collectivités territoriales une réflexion stratégique en matière de production et distribution de chaleur et de froid d’ici 2050. Comment constituer un réseau ...