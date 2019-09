Espace public

La smart city est-elle autoritaire ?

Publié le 17/09/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez Mathilde Elie • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Adobe Stock

Vidéosurveillance, reconnaissance faciale, capteurs sonores… Autant de technologies qui promettent d’apporter protection et tranquilité aux citoyens. Récemment, la ville de Nice a testé un dispositif de reconnaissance faciale à l’occasion du carnaval. S’il a suscité la fierté de la municipalité et l’intérêt des agents de la collectivité, la Cnil est plus réservée et demande des précisions quant au fonctionnement de cette technologie et ses résultats. Faut-il surveiller la smart city ?

