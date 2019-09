Autonomie : les Ehpad toujours un foyer de crise sociale

Grand âge

Publié le 13/09/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Dossiers d'actualité, France

Un Ehpad coûte entre 84 et 133 euros par jour, selon une enquête nationale des coûts qui permet de constater que la réforme tarifaire se traduit par une augmentation des dépenses de personnel soignant. Mais la création de postes et la valorisation des métiers restent au cœur de la crise que traverse le secteur. Un des points que devra prendre en compte la future loi Autonomie.

Plus de 600 000 personnes âgées sont accueillies dans les 7500 établissements d’hébergement pour personne âgées dépendantes (Ehpad) que compte notre pays et 21% des plus de 85 ans y vivent, une catégorie d’âge qui va tripler d’ici 2050… Ces quelques chiffres donnent la mesure des enjeux de la future loi grand Age et autonomie, alors que le secteur dénonce le manque de moyens humains.

L’heure est aussi au premier bilan de la réforme de la tarification des Ehpad portée par loi d’Adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. Le passage à un financement forfaitaire des soins et de la dépendance basé sur les besoins des résidents s’est accompagné d’une augmentation de financement de 284 millions d’euros sur trois ans (2017-2019) principalement destinée à renforcer la ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne