Les nouvelles études sectorielles du CNFPT

Métiers

Publié le 16/09/2019 • Par La Rédaction • dans : Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) propose cinq nouvelles études dans les champs professionnels suivants : "lutte contre les exclusions", "mobilité transport", "propreté de l’espace public", "restauration collective", "urbanisme et aménagement".

Chiffres-clés Cinq études sectorielles sont en ligne sur le site du Centre national de la fonction publique territoriale

Le CNFPT intègre les études sectorielles « parmi les ressources qui permettent d’adapter son offre de services et de proposer ainsi des formations en adéquation avec les besoins des collectivités et de leurs agents », explique-t-il sur son site.

Chacune des cinq dernières études mises en ligne (« lutte contre les exclusions », « mobilité transport », « propreté de l’espace public », « restauration collective », « urbanisme et aménagement ») définissent pour chaque domaine le champ professionnel, ses finalités et ses objectifs, les métiers et effectifs, les principaux enjeux.

Est aussi décrypté l’impact des évolutions de l’environnement institutionnel et socio-économique sur les besoins en compétences des collectivités et des établissements publics territoriaux (orientations des politiques publiques, changements institutionnels, évolutions réglementaires, des modes de gestion, sociétales et technologiques).

Prochaines études

Chaque étude explique aussi l’organisation du travail et les caractéristiques de l’emploi avec : la structuration des directions et services, l’évolution des fonctions, des modes d’organisation et des métiers.

A noter qu’afin de compléter l’analyse des besoins, d’autres études feront l’objet d’une prochaine communication : «Biodiversité et paysage», «voirie-infrastructures», «logistique architecture bâtiment (LAB)».