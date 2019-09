En fait-on vraiment trop pour le patrimoine ?

Patrimoine

Publié le 16/09/2019 • Par Judith Chetrit • dans : Actualité Culture, France

Depuis l’incendie de Notre-Dame, le 15 avril, la France observe son patrimoine à la loupe et les questionnements qui traversent habituellement le secteur dépassent les frontières. Au-delà de l’enquête sur les origines du feu ravageur, ce sont le pilotage, la sécurité et le financement des opérations d’entretien et de restauration qui ont focalisé l’attention.

Dans la foulée de l’incendie survenu à Notre-Dame de Paris dans la soirée du 15 avril, l’Etat annonçait un audit de sécurité des cathédrales dont elle a la charge, les collectivités alertaient sur les difficultés à préserver des édifices en péril non protégés et la Fondation du patrimoine surfait sur l’élan de solidarité pour lancer une collecte globale, « Plus jamais ça ».

Urgence d’agir mais avec quels moyens ?

Des initiatives qui soulignent l’urgence d’agir et de mobiliser. « L’entretien et la réparation demandent un effort continu d’investissement si l’on veut éviter des restaurations plus coûteuses », souligne Maryvonne de Saint-Pulgent, présidente du comité d’histoire au ministère de la Culture et ancienne directrice du patrimoine.

Mais jusqu’où les acteurs ont-ils encore ...

