Les multiples ressorts de la valorisation patrimoniale

Patrimoine

Publié le 19/09/2019 • Par Judith Chetrit • dans : Actualité Culture, France

La reconnaissance d’un patrimoine entraîne la problématique de sa valorisation. Les territoires n’ont pas les mêmes capacités de mobilisation et ne font pas face aux mêmes contraintes. Un sujet dont il est parfois délicat de s’emparer.

Un grand patrimoine implique de grandes responsabilités. Préoccupée par l’échelonnement des travaux sur le tympan et le cloître de son site abbatial, la municipalité de Moissac (12 000 hab., Tarn-et-Garonne), étape sur le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, a engagé une réflexion sur les meilleures techniques de restauration.

« On a cette responsabilité de le transmettre aux générations futures dans le meilleur état possible. On a organisé une journée d’étude, en octobre, pour avoir des retours d’expérience de chercheurs et de restaurateurs », confie Muriel Valette, adjointe au maire, chargée du patrimoine. Celle-ci espère convertir l’ensemble en un site muséal pour élargir les parcours de visite dans cette commune dénombrant une dizaine de monuments classés. Sans compter qu’il faut ...

