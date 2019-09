Loi fonction publique : satisfaction affichée des employeurs territoriaux

Réforme de la fonction publique

Publié le 11/09/2019 • Par Bénédicte Rallu • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Accueillie diversement, la loi du 6 août 2019 aura au moins eu le mérite de pousser les employeurs territoriaux à marcher dans le même sens. L’AMF, le CNFPT et la FNCDG organisent un tour de France de journées d’actualités pour accompagner les collectivités à mettre en œuvre le texte. En tout, presqu’une centaine de rencontres sont prévues. La première a eu lieu le 10 septembre.

Chiffres-clés Calendrier des journées d’actualité AMF – FNCDG - CNFPT Paris, 10 septembre

Rennes, 13 septembre

Pantin, 17 septembre

Rouen, 27 septembre

Reims, 1er octobre

Toulon, 4 octobre

Dijon, 7 octobre

Lyon, 7 octobre

Lille, 10 octobre

Nantes, 14 octobre

Orléans, 15 octobre

Ajaccio, 16 octobre

Carcassonne, 18 octobre

Bordeaux, 22 octobre

Clermont Ferrand 15 novembre

Étonnamment, en cette première rentrée depuis la publication de la loi du 6 août 2019 sur la fonction publique, les mines sont plutôt réjouies parmi certains grands acteurs du monde local. La loi « ne remet pas en cause la fonction publique territoriale et offre des boîtes à outils aux employeurs territoriaux », selon Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et porte-parole de la coordination des employeurs territoriaux. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion ont échappé aux grands bouleversements que promettait le rapport Savatier-de Belenet de février dernier.

Succès de la coordination

Mais c’est surtout le succès de la coordination des employeurs territoriaux et l’impulsion que celle-ci a donnée ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier