Comment un office de tourisme est devenu un tiers-lieu multiservice pour tous

Publié le 19/09/2019 • Par Frédéric Ville • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Mutation réussie pour l’ancienne halle qui accueille désormais le public toute l’année. Quelque 400 touristes et 618 habitants y ont été reçus cet été.

Chiffres-clés Budget "accueil" : la mairie finance à 100 % pendant neuf mois le salaire de l’agente d’accueil, de La Halle de Clairac, l’office de tourisme prenant le relais à 100 % les mois d’été.

Ouverte à l’été 2018, La Halle de Clairac accueille un bureau d’information touristique, un café associatif, un espace détente, un autre d’animation et une conciergerie de village. Quelque 400 touristes et 618 habitants y ont été reçus du 18 juin au 27 août 2019. Avant la création de la halle, la commune a disposé pendant quinze ans d’un office de tourisme (OT) communal, puis d’un bureau d’information touristique intercommunal, qui a également fonctionné en itinérance. Mais « malgré une ouverture que nous avions circonscrite à l’été, nous ne recevions plus que 500 personnes maximum par an », indique Philippe Marmiesse, directeur de l’office de tourisme val de Garonne (OTVG) auquel est rattaché le bureau de Clairac.

La halle abritait le musée du Train

En 2014, la municipalité acquiert une ancienne halle abritant le musée du Train qui avait fermé ses ...

