Réseaux de chaleur et de froid : optimisez leur développement local

Journée d'étude

Les changements climatiques et les obligations réglementaires d’économies d’énergie imposent aux collectivités territoriales une réflexion stratégique en matière de production et distribution de chaleur et de froid d’ici 2050. Comment constituer un réseau à l’échelle locale en intégrant les contraintes financières tout en anticipant les innovations de la filière ? Le 10 décembre, une journée d'étude répondra à toutes ces questions.

