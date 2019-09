Pourquoi les bibliothèques s’engagent dans l’Agenda 2030

Bibliothèques

Le 25 septembre marquera le 4ème anniversaire de l’Agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable. Bien que la culture n’y soit pas explicitement mentionnée, cette démarche au long cours a séduit nombre de bibliothèques et de centres de documentation et d’information. Près de 950 structures ont rejoint le collectif constitué d’instances professionnelles qui veulent faire connaître les actions déjà menées et convaincre de nouveaux acteurs.

« Et vous ? Vous faites quoi le #25Sept ? » C’est ainsi que les responsables de l’Association des bibliothécaires de France (ABF), la Bibliothèque publique d’information (BPI, Centre Beaubourg, Paris), l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib), et le Comité français international bibliothèques et documentation (CFIBD), réunis pour porter la cause de l’Agenda 2030, interpellent leurs collègues. Ces quatre acteurs ont été missionnés par l’IFLA (Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques) pour promouvoir l’Agenda 2030 auprès de la communauté professionnelle française.

Les bibliothécaires interpellés par l’Agenda 2030

Le 25 septembre, l’ONU fêtera le 4ème anniversaire de cette charte signée en septembre 2015 par 193 pays, dont la France. L’Agenda 2030 est constitué de 17 objectifs. Pour au moins cinq d’entre eux, les bibliothécaires territoriaux, ceux des universités et des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que ceux des établissements scolaires se sentent interpellés :

Réduction de la pauvreté sous toutes ses formes

Education de qualité

Egalité entre les sexes

Villes et communautés durables

Consommation responsable

Comme toute structure, les bibliothèques ont vocation à s’interroger sur leur fonctionnement au regard de cet agenda : gestion vertueuse de leurs achats, de leur consommation, etc. Et comme les autres structures, bibliothèques et services de documentation ont besoin d’être rappelés à ces objectifs et encouragés à développer les bonnes pratiques. La communication autour de la journée du 25 septembre, et les kits proposés par le site agenda2030bibfr devraient contribuer à rallier les professionnels encore passifs.

Agenda 2030 et spécificité des bibliothèques

Mais dans le monde de la lecture et de la documentation, les enjeux ne s’arrêtent pas là. « Nos équipements sont présents sur la totalité du territoire, ils sont fréquentés par plus de 40% de la population française. En tant que lieux d’information, ils ont donc vocation à sensibiliser le public au développement durable », souligne Raphaëlle Bats, chargée des relations internationales à l’Enssib et copilote de l’Agenda 2030 pour les bibliothèques. Là encore, le site dédié devrait donner des idées pour faire connaître au public les actions conduites par les équipements pour sensibiliser et informer le public.

« Le développement de l’accès à l’information et des connaissances, favorisé par la disponibilité des technologies de l’information et de la communication (TIC), contribue au développement durable et améliore les conditions de vie de tous », plaide l’IFLA sur le site agenda2030bibfr.

Plaidoyer pour les bibliothèques

De surcroît, les professionnels voient dans l’Agenda 2030 un bon vecteur pour « rappeler aux élus et à l’Etat, que nos services sont essentiels et qu’ils doivent compter avec nous pour développer les pratiques durables, plaide la spécialiste des relations internationales des bibliothèques. Cela fait partie du plaidoyer [advocacy, dans le jargon des bibliothécaires, ndlr] que nous développons (1). »

Au-delà du 25 septembre, une action au long cours La culture n’apparaît pas nommément dans les 17 objectifs de l’Agenda 2030 de l’ONU, ni dans les indicateurs élaborés par la France pour ses rapports nationaux, sauf à propos de la protection du patrimoine. Pour les acteurs culturels, la bataille pour faire inscrire explicitement cet item dans les documents de référence reste à mener. « Il faut montrer aux responsables de l’Agenda 2030 que ce n’est pas une idée en l’air, mais que nous sommes sur des actions concrètes », insiste Raphaëlle Bats. D’où l’importance de multiplier les exemples de démarches, de les faire connaître, et aussi de les évaluer. La définition d’indicateurs et l’élaboration de méthodes d’évaluation constituent un des chevaux de bataille des bibliothécaires au cours des prochains mois.

