Fonds d’innovation sociale : Bpifrance et les régions soutiennent une ESS « hybride »

Développement économique

Publié le 16/09/2019 • Par Louis Gohin • dans : France

Les conseils régionaux co-financent à 50-50 avec l’opérateur de l’État des prêts à taux zéro pour des projets d’entreprises éthiques. Après une expérimentation dans 6 régions, le dispositif arrive à maturité, quatre ans après sa création.

C’est une aide à l’innovation sociale, mais ce n’est pas une subvention. Le Fonds d’innovation sociale (Fiso) permet, depuis 2015, aux régions de cofinancer avec Bpifrance des avances remboursables et prêts à taux zéro.

Proposer des activités sportives à des personnes malades ou isolées par le numérique, aider à dépister l’illettisme, développer des outils RH centrés sur le savoir-être et les savoir-faire… Des entrepreneurs ou collectifs d’entrepreneurs présentent des projets dont l’opérateur de l’État prend en charge la moitié.

Hors des systèmes classiques

Le dispositif sort des systèmes classiques d’aide à l’économie sociale et solidaire, qui consistent souvent à attribuer des financements non remboursés. Pour définir une grille d’analyse adaptée, Bpifrance et les régions se sont appuyés ...

