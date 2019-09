Les CCI veulent être « les agences économiques des régions et métropoles »

Développement économique

Publié le 11/09/2019 • Par Louis Gohin • dans : France

Pour s’adapter aux réductions des moyens alloués par l’État, les chambres de commerce et d’industrie s’orientent vers des activités concurrentielles. Elles montrent en même temps leur intérêt pour développer des accords avec les administrations décentralisées.

« C’est un changement presque culturel. » Pour Pierre Goguet, président de CCI France, la loi Pacte et le nouveau « contrat d’objectifs et de performance » (COP) obligent les 125 chambres de commerce et d’industrie à s’adapter. Le réseau a déjà perdu 6 000 collaborateurs en cinq ans, sur 25 000 employés.

1 000 suppressions de postes à venir

« Je ne serais pas surpris que nous subissions un millier de suppressions de postes supplémentaires avec ces deux nouveaux textes », prévoit M. Goguet. La loi Pacte prévoit en effet des mutualisations entre CCI et chambres des métiers et de l’artisanat.

Le COP a été signé quatre jours après le vote définitif de la loi Pacte, contient le cadre de référence sur l’action des chambres de commerce et d’industrie pour les trois années à venir (conclu entre ...

